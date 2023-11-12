В Белом доме ушли от ответа на вопрос о соблюдении Израилем правил ведения войны

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан решил не отвечать на вопрос о том, придерживаются ли в Израиле правила ведения военных действий. Об этом сообщает CNN.

У него спросили, действуют ли власти Израиля в рамках правил ведения войны.

«Я не собираюсь сидеть здесь и играть в судью или коллегию присяжных», — ответил Салливан.

Других уточнений и оценок в Вашингтоне не привели.

До этого папа Римский Франциск выступил за прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС. Он добавлял, что сектору Газа требуется гуманитарная помощь. Понтифик подчеркнул, что выступает и за освобождение всех заложников.

Также в Al Jazeera уточняли, что глава ЦРУ ведет переговоры о временной паузе в войне Израиля и ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.