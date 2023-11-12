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В Кремле заявили, что бойцы сражаются в зоне спецоперации за русский язык

Песков заявили, что на передовой участвуют в боевых действия и за русский язык

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские военные на передовой в настоящий момент сражаются в том числе и за русский язык. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам представителя Кремля, права русского языка Европейскую комиссию сейчас действительно не интересуют.

«Эти права интересуют нас. И сейчас наши ребята на передовой в том числе воюют и за русский язык», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что венгров, к примеру, волнуют права венгерского языка, говоря об этом корректно, продолжая выдвигать условия.

«Там много разногласий», — заключил Песков.

До этого Песков сообщал, что российский президент Владимир Путин заслушал доклады о ходе спецоперации во время визита в штаб ЮВО. Глава государства направился в Ростов-на-Дону сразу после возвращения из-за границы.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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