Нетаньяху пообещал противостоять миру

Лидерам Запада посоветовали на поддаваться призывам о перемирии на Ближнем Востоке. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет Times of Israel.

По его словам, Израиль должен уничтожить ХАМАС и для этого будет твердо противостоять всему миру, если это будет нужно. Он подчеркнул, что международное давление и ложные обвинения властей или военных Израиля не повлияют на планы страны.

Так он ответил на призыв французского президента Эммануэля Макрона к ЦАХАЛ прекратить бои. По словам Нетаньяху, глава Франции совершил фактическую и моральную ошибку и снова обвинил ХАМАС в создании препятствий для эвакуации мирных жителей. Израиль должен победить палестинскую группировку ХАМАС «ради всего мира», считает израильский премьер.

Нетаньяху призвал не защищать тактику палестинских боевиков, которые используют гражданских в качестве прикрытия. Он пояснил, что такая тактика может разрастись.

«И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас», — заключил премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Нетаньяху рассказал о планах разоружить сектор Газа и держать его под контролем.