Шеф Пентагона заявил главе Минобороны Израиля о недопустимости дальнейшей эскалации

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого заявил израильскому министру о необходимости не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это следует из заявления пресс-службы Минобороны Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Как говорится в заявлении, разговор глав оборонных ведомств двух стран прошел в субботу, 11 ноября. Остин «подтвердил право Израиля на самооборону и подчеркнул необходимость защиты мирного населения и доставки гуманитарной помощи», сказано в тексте.

Шеф Пентагона также указал, что «необходимо не допустить разрастания конфликта за пределы (сектора) Газа и избегать эскалации в регионе».

До этого газета New York Times со ссылкой на нескольких чиновников в администрации президента США Джо Байдена сообщила об опасениях Вашингтона, что затяжная военная кампания Армии обороны Израиля в Газе может грозить более широкомасштабным конфликтом на Ближнем Востоке, а также изоляцией Израиля и США, так как весь мир призывает к прекращению огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.