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«Хезболла» сообщила о нанесении ударов по Израилю ракетами весом в полтонны

Насрулла: Отряды «Хезболлы» наносят удары по Израилю ракетами весом в полтонны

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Marwan Naamani/Global Look Press

Лидер движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что боевики продолжат бои с Израилем в пограничных районах на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что боевики движения наносят удары по Израилю ракетами «Буркан», которые весят полтонны.

«Мы начали активно использовать в этой войне против сионистского врага беспилотные летательные аппараты», — сказал Насрулла.

Ранее Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских войск на границе с Ливаном. Согласно сообщению движения, удары были нанесены по скоплениям израильских сил в Вади-Шумире, Тель-Шааре и Бадиде.

До этого 11 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о включении сирен воздушной тревоги в северной части Израиля. Был зафиксирован снаряд в направлении района Маргалиота.

В ночь на субботу также был зафиксирован пуск снаряда в направлении самолета ЦАХАЛ, летающего у границ с Ливаном. В ответ израильский беспилотник нанес удар по пусковой установке, из которой был произведен пуск.

9 ноября в Израиле заявили, что готовы действовать по обе стороны границы с Ливаном при необходимости. Власти подчеркнули, что не позволят «Хезболле» угрожать еврейскому государству.

Ранее «Хезболла» нанесла удары по двум израильским пехотным подразделениям.

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