Американский журналист Клейтон Моррис был удивлен новостью об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мероприятии на территории Запорожья.

«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — обратил внимание Моррис.

По его словам, в СМИ на Западе данная новость не получит широкой огласки, так как все внимание сосредоточено на конфликте на Ближнем Востоке.

«И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, и поэтому мы об этом не слышим», — уточнил американский журналист.

До этого в МО России сообщили об 11 групповых ударах по позициям ВСУ за неделю. Целью ударов названы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.