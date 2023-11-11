Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США были шокированы ударом по ВСУ в Запорожье

Журналист Моррис удивился гибели офицеров ВСУ во время награждения в Запорожье

close
100%
Yevhen Titov/Reuters

Американский журналист Клейтон Моррис был удивлен новостью об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара в ходе церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о мероприятии на территории Запорожья.

«Целая церемония награждения была уничтожена. Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — обратил внимание Моррис.

По его словам, в СМИ на Западе данная новость не получит широкой огласки, так как все внимание сосредоточено на конфликте на Ближнем Востоке.

«И подобное происходит регулярно, и, конечно, сейчас это все скрыто за заголовками, и поэтому мы об этом не слышим», — уточнил американский журналист.

До этого в МО России сообщили об 11 групповых ударах по позициям ВСУ за неделю. Целью ударов названы военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий