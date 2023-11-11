Плененные на Днепре бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие руководства

Украинское командование выдавало своим бойцам неправильные координаты и само не высаживалось на левом берегу Днепра. Об этом сообщили морпехи Вооруженных сил Украины в видео, распространенном Министерством обороны России.

Перед этим украинские солдаты сдались в плен во время боевых действий.

«На левом берегу оказался при помощи моторной лодки, а в плен попали, потому что нам дали не те точки, на которые нужно было выйти. Притом, как мы переправлялись, офицера с нами не было», — объяснил пленный Михаил Золин.

Он уточнил, что на роту был один гранатомет и автоматы, при этом боеприпасов для них не всегда хватало.

Второй пленный Максим Соловьев отметил, что во время высадки ВСУ офицеры сами были в тылу. По его словам, задачи солдатам не ставились, только выдавалось место дислокации, когда те уже переправлялись.

Плененные украинские солдаты упоминали, что перед отправкой в зону боевых действий проходили крайне короткую подготовку.

До этого пленный военный ВСУ заявил об угрозе мятежа в рядах мобилизованных украинцев.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.