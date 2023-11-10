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В ХАМАС обвинили Израиль в массовых убийствах палестинцев

Член ХАМАС утверждает, что Израиль совершил более 1130 актов массовых убийств

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Abed Khaled/AP

Член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим утверждает, что израильские военные совершили более 1130 актов массового убийства палестинцев с момента начала войны. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

«К настоящему моменту оккупационные силы совершили более 1130 актов массового убийства. Последнее из них произошло на трассе Салах-эд-Дин [в секторе Газа] против перемещенных лиц», — цитирует представителя группировки телеканал.

Под завалами в секторе Газа, по его словам, все еще находятся тысячи палестинцев, и более половины из них — дети. Он также заявил, что более 135 больниц в секторе Газа стали целями ударов Израиля, из-за чего тысячи палестинских детей находятся под угрозой.

По данным Минздрава сектора Газа, число погибших мирных жителей анклава превысило 11 тысяч человек.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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