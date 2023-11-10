Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил боевое применение израильской внеатмосферной ПРО «Хец 3»

Политолог Ципис: «Хец 3» пришлось применить против ракет хуситов

close
100%
Shutterstock

Внеатмосферную систему противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3) Израилю пришлось применить из-за запуска баллистических ракет хуситами из Йемена. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

«Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», — сказал Ципис.

10 октября Минобороны Израиля заявило о первом успешном боевом применении системы ПРО «Хец 3». В военном ведомстве отметили, что комплекс эффективно перехватил запущенную в сторону Израиля цель в районе Красного моря.

5 ноября стало известно, что израильская система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана. В ЦАХАЛ также указали, что до этого израильская армия обнаружила несколько противотанковых ракет, запущенных из Ливана в направлении Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

Ранее в ООН сравнили ситуацию на севере сектора Газа с адом на Земле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий