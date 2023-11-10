Эксперт оценил боевое применение израильской внеатмосферной ПРО «Хец 3»

Внеатмосферную систему противоракетной обороны (ПРО) «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3) Израилю пришлось применить из-за запуска баллистических ракет хуситами из Йемена. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис.

«Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», — сказал Ципис.

10 октября Минобороны Израиля заявило о первом успешном боевом применении системы ПРО «Хец 3». В военном ведомстве отметили, что комплекс эффективно перехватил запущенную в сторону Израиля цель в районе Красного моря.

5 ноября стало известно, что израильская система ПВО «Железный купол» перехватила беспилотник на территории Ливана. В ЦАХАЛ также указали, что до этого израильская армия обнаружила несколько противотанковых ракет, запущенных из Ливана в направлении Авивима. Кроме того, была зафиксирована стрельба в направлении района Малкия.

Ранее в ООН сравнили ситуацию на севере сектора Газа с адом на Земле.