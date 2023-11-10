Политический обозреватель Джимми Дор заявил, что Россия сможет оставить за собой новые территории, а также Крым по завершении конфликта на Украине. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

«Теперь им приходится умолять Россию прекратить войну. И вместо того, чтобы закончить войну, когда Россия была готова, теперь конфликт закончится именно так, как мы говорили. Он закончится на условиях России. Именно так», — сказал Дор.

По его словам, Россия также сохранит 20% территорий, которые страна собиралась освободить, и сохранит прямой выход к Черному морю.

Ранее Дор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине ради собственной экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Россию и Германию. По словам обозревателя, в Соединенных Штатах боятся российских природных ресурсов и рабочей силы и их возможного объединения с немецкими технологиями и капиталом ФРГ.

До этого Байден утверждал, что цель Вашингтона в конфликте на Украине состоит в том, чтобы эта страна была демократической, независимой и способной защититься от нового нападения.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.