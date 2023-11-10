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Названа доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в заказах вооружения из РФ

Доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в заказах вооружения из РФ составила 50%

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что доля стран Ближнего Востока и Северной Африки в списке заказов компании составляет 50%. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания проведет демонстрацию российской военной техники на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

«Dubai Airshow стабильно держится в топ-5 крупнейших по величине и важности международных авиационно-космических салонов. Для «Рособоронэкспорта» это одна из главных зарубежных площадок продвижения российской авиационной техники и средств ПВО, в первую очередь, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, доля которых в портфеле заказов компании достигает 50%», — сказал Михеев.

Ранее сообщалось, что специалисты военного инновационного технополиса «Эра» представили на форуме «Армия — 2023» ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет», способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны. В публикации отмечается, что в рамках форума «Эра» представила более 60 своих разработок. Там подчеркнули, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю пистолета в одной точке, что дает возможность затвердеть нанесенному гелю снаружи, оставаясь жидким внутри.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.

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