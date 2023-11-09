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Медведев заявил о выходе российского ОПК на невиданный уровень

Медведев сообщил о кратном росте производства вооружений и военной техники в РФ

В России кратно выросло производство вооружений и военной техники, специальной техники, а также средств поражения, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита на полигон Алабино и встречи с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Видеоотчет об этой поездке опубликован на странице зампреда Совбеза во «ВКонтакте».

Как отметил Медведев, с фактом о таком росте не может не считаться противник РФ.

Он также указал, что «буквально за год» в России «в разы» подтянули возможности оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам Медведева, возможности российского ОПК «вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень».

Зампред СБ добавил, что это произошло даже быстрее, чем он предполагал.

19 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что в текущем году предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса удалось не только сохранить стабильные темпы работы, но и кратно увеличить выпуск продукции по некоторым направлениям. Соответствующее заявление он сделал на первом с начала спецоперации заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Глава государства также обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны. Он сообщил, что дал некоторые указания по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатурой.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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