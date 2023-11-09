Директор Музея войск ПВО рассказал об изменившейся тактике ВСУ

Командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришлось изменить тактику в зоне боевых действий из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. На это в комментарии для «Ленты.ру» указал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам эксперта, в последнее время украинские военные начали реже использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако это не связано с истощением запасов дронов, подчеркнул он.

Кнутов указал, что все дело в изменившейся стратегии Киева на поле боя. В настоящее время США уделяют больше внимания помощи Израилю, из-за чего поставки боеприпасов в зону украинского конфликта оказались затруднены.

«В этих условиях возникает вопрос об интенсивности ведения боевых действий, работы артиллерии, которая тесно связана с работой дронов. Если артиллерии требуется меньше информации, то и меньше дронов задействовано», — пояснил эксперт.

Также он обратил внимание, что снижение активности ВСУ на линии соприкосновения связано с внутриполитическими проблемами в стране. Более того, украинские войска не могут эффективно использовать беспилотники из-за качественного противодействия российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В конце директор музея отметил, что активность Вооруженных сил РФ на фронте заметно повысилась. Главным образом речь идет об артиллерии, продолжающей применять БПЛА для обнаружения мест дислокации украинских солдат.

Ранее в США признали сокращение поставок оружия на Украину.