Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницу в Донецке, сообщает РИА Новости с места происшествия. Одно здание получило серьезные повреждения.

По словам корреспондента агентства, упали минимум две ракеты. Пострадавших в результате атаки нет.

«Это больница <...> прилетело сюда, а второй взрыв я еще не знаю, где был», — рассказала сотрудница медицинского учреждения Анжелика.

Накануне Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН после сильного обстрела Донецка. Ожидается, что оно состоится в 23:00 мск 8 ноября.

По мнению донецкого депутата Владислава Бердичевского, ВСУ нанесли жесткий удар, чтобы сместить информационные акценты с колоссальных репутационных потерь Киева. Он подчеркнул, что сейчас российским военным важно сосредоточиться на поле боя, наказывая преступников в ходе сражений.

7 ноября в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.