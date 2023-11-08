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Российские военные рассказали о потерях ВС Украины на одном из направлений

Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 145 бойцов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские военные группировки «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение украинским военнослужащим в зоне боевых действий на Южно-Донецком направлении, потери составили почти 150 бойцов ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Украинские военные понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.

«Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны России.

По уточнению военного ведомства, во время контрбатарейной борьбы ВС России поразили самоходную артиллерийскую установку польского производства «Krab» и гаубицу FH-70 производства Британии.

До этого ВС РФ уничтожили танк и пункт управления дронами ВСУ на Купянском направлении. Общие потери противника на Купянском направлении составили до роты.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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