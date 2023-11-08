Российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 31 дрон был ликвидирован в районах населенных пунктов Таволжанка, Котляровка Харьковской области, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Новая Каменка, Первомайское Донецкой народной республики (ДНР), Тарасовка и Самойловка Запорожской области.

До этого секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве заявил об атаках Украины по трем российским атомным электростанциям (АЭС).

7 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки от одного из сбитых над городом беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Всего в Севастополе система ПВО сбила пять БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.