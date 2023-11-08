Американские военные рассказали об истощении запасов 155-мм снарядов

Армии Соединенных Штатов сейчас нужно, чтобы конгресс утвердил выделение $3,1 млрд на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и расширение производства для быстрого пополнения запасов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного по закупкам оружия для американской армии Дуга Буша.

По его словам, США столкнулись с истощением 155-мм снарядов для собственных военных из-за регулярных поставок Украине и Израилю.

Обозначенная сумма входит в запрос на сумму 106 млрд долларов, сделанный президентом США Джо Байденом для модернизации или строительства предприятий по производству 155-миллиметровой артиллерии во многих штатах.

Из больше чем $3 млрд долларов около половины уйдет на наращивание промышленного потенциала. Другая часть будет направлена на закупку патронов.

«Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику», — добавил Буш.

При этом США хотят увеличить ежемесячный объем производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тыс. единиц в 2025 году.

До этого сообщалось, что дефицит бюджета США увеличился на $320 млрд в 2023 финансовом году.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.