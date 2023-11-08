Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израильские военные взаимодействуют с ЦРУ

В Армии Израиля сообщили о сотрудничестве с ЦРУ по спасению заложников ХАМАС

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Центральное разведывательное управление совместно с израильской разведкой занимается сейчас разработкой плана по спасению сотен человек, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

»ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС», — уточнили в издании.

По словам Хагари, в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс затрагивал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Приводились материалы разведки, планы операций и другие сведения, нужные для содействия в освобождении попавших в плен граждан.

«На каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается», — обратил внимание Хагари.

До этого в ХАМАС сообщали, что Соединенные Штаты не могут навязывать палестинцам свою волю по вопросу сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий