Израильские военные взаимодействуют с ЦРУ

Центральное разведывательное управление совместно с израильской разведкой занимается сейчас разработкой плана по спасению сотен человек, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари.

»ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС», — уточнили в издании.

По словам Хагари, в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс затрагивал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Приводились материалы разведки, планы операций и другие сведения, нужные для содействия в освобождении попавших в плен граждан.

«На каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается», — обратил внимание Хагари.

До этого в ХАМАС сообщали, что Соединенные Штаты не могут навязывать палестинцам свою волю по вопросу сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.