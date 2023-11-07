Польша приобрела тысячу британских зенитных ракет

Польская армия заключила контракт, в рамках которого получит от европейского концерна MBDA дополнительное вооружение британского производства. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«MBDA заключили еще одно соглашение (с польской группой вооружений) в рамках программы Narew, в результате которого ВС Польши предоставят свыше 1 тыс. ракет CAMM ER и более 100 пусковых установок», — написал Блащак.

Политик добавил, что стоимость контракта превышает £4 млрд. Соглашение также включает передачу технологий для обеспечения производства ракет и пусковых установок в Польше.

7 ноября в Литве начались совместные с польскими военными учения. Ни одна из сторон заранее не анонсировала тренировку войск, писал «Интерфакс».

До этого в Польше заявляли о намерении провести военные учения под названием «ЗУБР-23» возле границы с Белоруссией и Россией.

Ранее в Польше приняли решение по кандидатуре премьер-министра.