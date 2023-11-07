В Запорожье прозвучала серия взрывов

В контролируемом Киеве городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Позднее он пообещал привести подробности об инциденте.

30 октября Рогов также сообщал о мощном взрыве в Запорожье.

17 октября он писал о найденных кассетных боеприпасах от ракет ATACMS в Бердянске в Запорожской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Запорожье расшифровали 50-летний артефакт со дна Днепра.