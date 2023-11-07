На Западе обратили внимание на подозрительную ракету ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выложила фото вертолета AH-64D Apache с неизвестной ракетой. Об этом пишет The Drive.

Речь идет о ракете класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с красной полосой посередине. Как правило, на данные ракеты наносят три желтые полосы. После публикации фотографию заменили новой, на которой на той же самой ракете нарисованы две желтых полосы.

Выдвигается предположение о том, что на вертолет был помещен зажигательный снаряд, возможно, с термобарической головкой. Данный боеприпас при попадании вначале распространяет горючее вещество в виде аэрозоля и потом подрывает его, что используется для уничтожения туннелей или других подземных конструкций.

До этого израильский министр пригрозил сбросить на Газу ядерную бомбу, а потом назвал это метафорой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.