Израиль нанес удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа

Израильская армия вечером в понедельник нанесла удары по территории вокруг больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что почти 1,5 миллиона жителей сектора Газа вынуждены покинуть свои дома из-за конфликта Израиля и Палестины.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи радикалов вторглись на территорию Израиля, захватывая заложников и военную технику. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля была названа «Железные мечи», одной из ее целей стало уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав, что вызвало стремительно ухудшение там гуманитарной ситуации. Позднее Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее Израиль дал обещание по операции в Газе.