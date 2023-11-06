Израильские военные задержали группу немецких журналистов

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали на Западном Берегу реки Иордан съемочную группу немецкого телеканала ARD и угрожали ей, сообщило издание Tagesschau.

Как сообщает издание, инцидент произошел с группой на обратном пути после сбора материала о насилии еврейских поселенцев в отношении палестинцев к югу от города Хеврон. Студия ARD в Тель-Авиве рассматривает происшествие как покушение на свободу прессы.

По мнению корреспондента ARD Яна-Кристофа Китцлера, который был в составе съемочной группы, задержавшие их израильские военные, вероятно, были резервистами, набранными из местных поселенцев.

5 ноября журналист Сеймур Херш написал, что руководство Израиля готово пощадить верхушку ХАМАС в обмен на возвращение заложников и организацию трибунала над виновными в военных преступлениях в отношении израильтян.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.