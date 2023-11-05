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Генерал ВСУ считает, что Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского

Генерал Кривонос: Залужный обратился к Вашингтону из-за бездействия Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что статья главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного является обращением к властям США на фоне бездействия главы государства Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать», — сказал Кривонос.

Он отметил, что если в офисе президента Украины не слышат обращений, то должны услышать хотя бы в Белом доме.

Накануне Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, комментируя интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

По его словам, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях ВСУ берегут своих солдат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина уверовала в возможность «победы над РФ на поле боя», но это невозможно.

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