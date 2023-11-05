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Военные РФ показали момент удара по позициям украинских бойцов на одном из направлений

RT: опубликовано видео удара ВС РФ по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные показали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских бойцов во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, потери со стороны Вооруженных сил Украины составляют порядка 20 бойцов, в их числе офицеры.

В Министерстве обороны России подчеркивали, что удары наносятся российскими военными исключительно по военным объектам ВСУ и связанной с ними инфраструктуре.

Известно, что украинские военнослужащие подтвердили удар и объявили о начале расследования. «Украинская правда» выяснила, что атака произошла во время вручения наград военнослужащим в одном из прифронтовых запорожских сел.

До этого в Минобороны РФ заявили, что Киев совершил провокацию с целью создать техногенную катастрофу на Запорожской АЭС. В районе Энергодара средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили девять украинских беспилотников.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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