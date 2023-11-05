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В Израиле сообщили о рейдах ЦАХАЛ в трех городах на Западном берегу Иордана

JP: военные Израиля провели рейды в трех городах на Западном берегу Иордана

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Армия обороны Израиля

Армия Израиля провела рейды в трех городах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила газета Jerusalem Post.

По данным издания, операции осуществлялись в городах Дженин, Наблус и Тулькарм. В результате столкновений в Наблусе ранения получили по меньшей мере три палестинца.

4 ноября сообщалось, что Армия обороны Израиля ночью провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений.

До этого Армия обороны Израиля заявила об ударе по машине скорой помощи бойцов ХАМАС. Израильская сторона утверждала, что гражданских лиц в этом районе призывали эвакуироваться на юг в целях их безопасности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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