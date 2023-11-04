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Российские военные отразили атаку ВСУ на одном из направлений

МО России: украинские военные потеряли на Херсонском направлении до 60 бойцов

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РИА Новости

Российским военным удалось отразить на Херсонском направлении атаку украинских бойцов, ликвидировав свыше 50 солдат ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Херсонском направлении подразделениями российских войск отражена атака противника. В результате огневого поражения потери ВСУ составили более 60 военнослужащих», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Также военные Вооруженных сил Украины потеряли шесть автомобилей и гаубицу «Мста-Б».

Оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах, добавили в МО.

До этого Минобороны РФ уточняло, что ВС отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

Также ВС РФ получили гранатометы ГМ-94 и пистолеты-пулеметы ПП-2000.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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