Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Хезболле» заявили, что скорость поддержки США показала слабость Израиля

Генсек «Хезболлы» Насрулла: скорость поддержки США выявила слабость Израиля

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что поставка вооружения США Израилю доказывает слабость Израиля. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Он также отметил, что предъявил США ультиматум, потребовав остановить агрессию со стороны Израиля в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября.

Ранее Насрулла заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была очень жесткой из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле. Он также отметил, что палестинский народ «страдает» свыше 75 лет. Отдельно Насрулла указал, что мир закрывал глаза на нарушение прав палестинцев Израилем.

До этого издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана сообщило, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации газеты, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в Израиле заявили о приведении армии страны в состояние высокой боевой готовности на границе с Ливаном.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий