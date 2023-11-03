В «Хезболле» заявили, что скорость поддержки США показала слабость Израиля

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил, что поставка вооружения США Израилю доказывает слабость Израиля. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Он также отметил, что предъявил США ультиматум, потребовав остановить агрессию со стороны Израиля в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября.

Ранее Насрулла заявил, что ситуация в Палестине в последние годы была очень жесткой из-за «глупого» и «экстремистского» правительства в Израиле. Он также отметил, что палестинский народ «страдает» свыше 75 лет. Отдельно Насрулла указал, что мир закрывал глаза на нарушение прав палестинцев Израилем.

До этого издание The New York Times со ссылкой на источники в правительстве Ливана сообщило, что «Хезболла» может вмешаться в противостояние Израиля и ХАМАС на Ближнем Востоке. По информации газеты, красной линией для группировки станет серьезное ослабление их палестинских коллег.

Ранее в Израиле заявили о приведении армии страны в состояние высокой боевой готовности на границе с Ливаном.