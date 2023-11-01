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«Ростех» нарастил производство танков в семь раз в 2023 году

Чемезов: «Ростех» увеличил производство танков в семь раз в 2023 году

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что производство танков за текущий год увеличилось в семь раз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Чемезов сообщил, что производство легкой бронетехники, в том числе боевых машин пехоты (БМП), боевых машин десанта (БМД), бронированных автомобилей, увеличилось в четыре с половиной раза.

По его словам, производство артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) увеличилось в два с половиной раза, а производство боеприпасов и некоторых видов другой продукции — в 60 раз.

До этого пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила, что у российских танков в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине появится специализированная защита от беспилотников. Отмечается, что инженеры УВЗ разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней танка. До этого российские военные делали подобные навесы самостоятельно, используя подручные материалы.

5 октября стало известно, что российская армия получила партию прошедших на Волгоградском филиале предприятия «Курганмашзавод» капитальный ремонт самоходных противотанковых комплексов БТР-РД «Робот» и боевых машин десанта БМД-2.

Ранее стало известно, когда начнутся испытания полностью импортозамещенного самолета SJ-100

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Операция на Украине
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