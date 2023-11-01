ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев в секторе Газа, десятки людей погибли

Несколько десятков человек погибли в результате очередного удара израильской армии по жилому кварталу в секторе Газа. Там располагался лагерь беженцев Джабалия, сообщает палестинское агентство WAFA.

«Десятки граждан Палестины убиты, еще несколько ранены в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джабалия», — говорится в сообщении.

По данным издания, армия ЦАХАЛ выпустила больше десяти ракет.

До этого сообщалось, что Сирия осуждает действия Израиля, который нарушает международное гуманитарное право и права человека. Под предлогом права на самооборону еврейское государство уничтожает больницы, лагеря беженцев и жилые районы сектора Газа.

Министерство иностранных дел Сирии призывает народы, которые отстаивают общечеловеческие ценности, «активизировать борьбу за прекращение израильских преступлений и установление на Ближнем Востоке мира и стабильности», говорится в тексте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее в Израиле ответили на обвинения ЦАХАЛ в военных преступлениях.