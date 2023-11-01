В Брянской области уничтожили БПЛА украинских военных

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные попытались атаковать регион при помощи беспилотного летательного аппарата, попытка ВСУ пресечена. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в публикации Богомаза.

По словам брянского губернатора, БПЛА украинских ВС не повлек разрушений.

На место падения дрона прибыли экстренные службы.

Также Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за защиту региона.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что ПВО сбила ночью четыре украинских БПЛА в Брянской области. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны, подчеркнули в ведомстве РФ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.