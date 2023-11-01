Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа

Times of Israel сообщило о десятках танков и бронемашин возле КПП «Рафах»

close
100%
Reuters

Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel.. В статье отмечается, что рядом с границей видны «десятки транспортных средств». Появление тяжелой военной техники у контрольно-пропускного пункта связано с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

«Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьера сообщало, что Израиль признал существование плана размещения 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайском полуострове в соседней стране.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, продолжает вызывать напряжение и вооруженные столкновения на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила создание двух государств — Палестины и Израиля, однако было образовано только последнее.

Новая вспышка противостояния началась после масштабной ракетной и наземной атаки из сектора Газа на Израиль 7 октября. Боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге израильской территории после массированного обстрела, открывая огонь как по военным, так и по гражданским объектам, а также беря заложников.

Военное крыло ХАМАСа, «Бригады «Аль-Кассам», объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы».

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий