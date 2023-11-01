Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа

Египет разместил танки и бронемашины возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщает издание Times of Israel.. В статье отмечается, что рядом с границей видны «десятки транспортных средств». Появление тяжелой военной техники у контрольно-пропускного пункта связано с опасениями Египта о возможном наплыве десятков тысяч беженцев.

«Рафах» является единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа. Ранее агентство Associated Press со ссылкой на офис израильского премьера сообщало, что Израиль признал существование плана размещения 2,3 миллиона жителей палестинского анклава на Синайском полуострове в соседней стране.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, продолжает вызывать напряжение и вооруженные столкновения на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН предложила создание двух государств — Палестины и Израиля, однако было образовано только последнее.

Новая вспышка противостояния началась после масштабной ракетной и наземной атаки из сектора Газа на Израиль 7 октября. Боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге израильской территории после массированного обстрела, открывая огонь как по военным, так и по гражданским объектам, а также беря заложников.

Военное крыло ХАМАСа, «Бригады «Аль-Кассам», объявило о проведении операции «Наводнение Аль-Аксы».

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».