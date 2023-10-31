Пленный украинский солдат не знал, что он на передовой

Взятый в плен под Купянском военнослужащий мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Бондаренко заявил, что не знал о своем нахождении на передовой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бондаренко, его группа не знала, что находится на передовой, до начала штурма их позиций российскими войсками.

«Я не понимал, я думал, мы в тыл едем... Задача была держать окоп, а я не знал, что мы рядом с россиянами», — поделился боец.

Он пояснил, что на позиции их привезли ночью, не предоставив карту местности и план отступления в случае угрозы.

До этого начальник штаба батальона «Скиф» (БАРС-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным «Варяг» рассказал, что бойцы украинской армии оскорбляли друг друга и угрожали сослуживцам в ходе разговоров в радиоэфире под Соледаром. По его словам, агрессия и неуважение человеческого достоинства стали нормой для военнослужащих ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.