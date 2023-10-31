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ПВО сбила еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Shutterstock

Министерство обороны России сообщило, что средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью.

«31 октября около 13:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.

До этого, около 11:30 мск, российская система ПВО сбила другой дрон над Белгородской областью.

18 октября министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

16 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки над регионом сбили четыре дрона, которые сбросили 11 взрывных устройств. По словам Гладкова, пострадавших не было, но был нанесен ущерб различным объектам. В поселке Разумное осколки повредили остекление балкона в доме, а в Краснояружском — ЛЭП.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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