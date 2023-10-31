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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило о пресеченной попытке совершить атаку с помощью беспилотника самолетного типа на территории РФ.

«31 октября около 11:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки были уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны удалось перехватить в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Кременная, Золотаревка, Нырково, Белгоровка Луганской народной республики. До этого в этот же день силы ПВО России сбили восемь ракет Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины запустили в сторону Крыма.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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