В Израиле сообщили, что 800 тысяч жителей Газы эвакуировались с севера

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус сообщил, что более 800 тыс. жителей Газы эвакуировались с севера палестинского анклава, передает ТАСС.

«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», — заявил Конрикус в ходе брифинга.

ЦАХАЛ в начале вооруженного конфликта потребовал от жителей сектора Газа провести эвакуацию не менее одного миллиона жителей из северной части палестинского анклава.

До этого подразделение ВОЗ на территории Палестины заявило, что эвакуация пациентов из сектора Газа невозможна из-за опасности для их жизни на фоне боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».