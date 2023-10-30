Армия Израиля заявила, что за несколько дней ударила более чем по 600 объектам ХАМАС

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении «десятков террористов» в Газе, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские силы. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ведомстве отметили, что за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы, которые использовали боевики ХАМАС.

В одном из столкновений самолет ЦАХАЛ врезался в плацдарм внутри здания, принадлежащего ХАМАС, в котором находилось более 20 человек.

В ночь на 30 октября военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вооруженных палестинских боевиков и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили туда истребитель.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».