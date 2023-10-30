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Армия Израиля заявила, что за несколько дней ударила более чем по 600 объектам ХАМАС

Армия Израиля заявила об уничтожении 600 объектов ХАМАС за последние дни

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении «десятков террористов» в Газе, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские силы. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В ведомстве отметили, что за последние несколько дней ЦАХАЛ нанес удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, десятки пусковых позиций противотанковых ракет, а также укрытия и плацдармы, которые использовали боевики ХАМАС.

В одном из столкновений самолет ЦАХАЛ врезался в плацдарм внутри здания, принадлежащего ХАМАС, в котором находилось более 20 человек.

В ночь на 30 октября военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили вооруженных палестинских боевиков и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили туда истребитель.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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