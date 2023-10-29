Экс-глава «Моссада» прокомментировал операцию в Газе

Бывший глава разведывательного управления «Моссада» Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа не закончится наземной операцией. Об этом он рассказал телеканалу Rai1.

«Это не первая и не последняя операция в Газе. Это будет очень-очень длинная война. Те, кто думает, что она закончится наземной операцией, ошибаются <...> Последняя интифада (вооруженная борьба арабов с израильским присутствием в Палестине. — «Газета.Ru») длилась три или четыре года. Мы должны быть также готовы к чему-то подобному», — поделился Палти.

До этого руководство больницы Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю.

На ее территории помимо 400 больных находятся около 12 тысяч жителей сектора Газа, которые скрываются там от обстрелов.

Газета The New Yourk Times писала, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и решил провести несколько ограниченных.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».