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Бывший американский разведчик оценил перспективы кризиса на Украине

Экс-разведчик США Риттер считает, что Украине и Западу осталось сдаться

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Wikimedia Commons

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Киев уже не в состоянии переломить ситуацию в зоне боевых действий, в связи с чем Украине и Западу можно только сдаться. Об этом сообщается в интервью каналу Gegenpol на YouTube.

«В конфликте остался только один вопрос, когда Украина и коллективный Запад решат, что пришло время сдаться», — пояснил экс-разведчик Соединенных Штатов.

По словам Риттера, чем дольше вооруженные силы Украины участвуют в сражениях, тем больше они могут потерять военнослужащих.

Риттер уверен, что Украине надо свыкнуться с мыслью, что она не в состоянии одержать победу. В будущем цена сопротивления продолжит только расти, подчеркнул Риттер.

«ВСУ не могут навязать свою волю на передовой», — заметил он.

Как добавил эксперт, у РФ есть стратегический импульс и она продолжит диктовать условия в зоне спецоперации на Украине.

До этого в РИА Новости сообщили, что украинские военные сконцентрировали силы на Клещеевском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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