Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по Белгородской области 18 боеприпасов.

«Под артиллерийский обстрел попало село Щетиновка — установлено 16 прилетов. По селу Нехотеевка выпущен один артиллерийский снаряд», — написал губернатор

По данным губернатора региона, в результате атак этих населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.

Кроме того, Гладков уточнил, что 28 октября по населенному пункту Новая Таволжанка украинские войска выпустили один минометный снаряд.

«Обошлось без последствий», — добавил он.

21 октября Вячеслав Гладков сообщал, что за сутки украинские войска выпустили по двум приграничным районам Белгородской области 15 снарядов.

За 19 октября украинские военные выпустили 110 боеприпасов по семи районам Белгородской области. По словам Гладкова, зафиксировали обстрелы в приграничных муниципалитетах из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые сбросили с дрона.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщал, что ВСУ применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.