Нетаньяху отверг обвинения в том, что он знал о предстоящем нападении

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг утверждения, что его заранее предупредили об атаке ХАМАС, сообщается в социальных сетях политика.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС», — указано в сообщении на странице Нетаньяху в социальных сетях.

В заявлении утверждается, что все ответственные за этот вопрос израильские чиновники, в том числе глава Совета национальной безопасности и глава Службы общей безопасности, утверждали, что ХАМАС сдержан и обратился к урегулированию конфликта.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.