Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к месту, где был Байден

По информации, распространенной пресс-пулом Белого дома в субботу, истребители США были задействованы в связи с нарушением ограниченного воздушного пространства гражданским самолетом недалеко от места пребывания президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом пишет ТАСС.

Заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми указывает, что истребители были подняты в воздух в Делавэре после нарушения ограниченного воздушного пространства над местом, где находится президент США.

Гражданский самолет без происшествий приземлился в близлежащем аэропорту после меры предосторожности.

Инцидент не повлиял на передвижения защищаемого лица, и сотрудники Секретной службы США сейчас проводят расследование совместно с Федеральным авиационным управлением. Секретная служба США ответственна за охрану высших должностных лиц государства.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.