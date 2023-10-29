Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к месту, где был Байден

Истребители США подняли в воздух из-за локации Байдена

close
100%
Reuters

По информации, распространенной пресс-пулом Белого дома в субботу, истребители США были задействованы в связи с нарушением ограниченного воздушного пространства гражданским самолетом недалеко от места пребывания президента США Джо Байдена в штате Делавэр. Об этом пишет ТАСС.

Заявление официального представителя Секретной службы США Энтони Гульельми указывает, что истребители были подняты в воздух в Делавэре после нарушения ограниченного воздушного пространства над местом, где находится президент США.

Гражданский самолет без происшествий приземлился в близлежащем аэропорту после меры предосторожности.

Инцидент не повлиял на передвижения защищаемого лица, и сотрудники Секретной службы США сейчас проводят расследование совместно с Федеральным авиационным управлением. Секретная служба США ответственна за охрану высших должностных лиц государства.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий