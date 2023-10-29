Боевое крыло ХАМАС утверждает, что подбило израильский танк Merkava

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — утверждает, что поразило израильский танк Merkava с помощью управляемой ракеты.

Группировка сообщает, что бронемашина противника была атакована при отражении атаки израильских войск к востоку от Эш-Шуджаии.

Пока что командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщило о боестолкновении в этом районе.

28 октября в Израиле объявили о начале второго этапа войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что второй этап боевых действий начался с ввода новых наземных войск в сектор Газа вечером 27 октября.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские силы нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Позднее официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари рассказал, что бойцы ЦАХАЛ зашли в северные районы сектора Газа. Как он сказал, таким образом армия страны расширила зону своей наземной деятельности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.