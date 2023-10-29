В Чечне сравнили действия Израиля в Газе с немецким нацизмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что фашизм Израиля по жестокости по отношению к населению сектора Газа не уступает нацизму Германии.

Такими словами он отреагировал на видеообращение, записанное ему палестинскими детьми с просьбой о помощи.

«Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — пишет Кадыров.

Глава Чечни добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова завершил подготовку помощи для 20 тысяч палестинских семей.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на каирском саммите по Палестине обвинил Израиль в попытке уничтожить палестинский народ.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».