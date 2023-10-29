Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Чечне сравнили действия Израиля в Газе с немецким нацизмом

Кадыров заявил, что фашизм Израиля по жестокости не уступает нацизму Германии

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что фашизм Израиля по жестокости по отношению к населению сектора Газа не уступает нацизму Германии.

Такими словами он отреагировал на видеообращение, записанное ему палестинскими детьми с просьбой о помощи.

«Что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова? По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский», — пишет Кадыров.

Глава Чечни добавил, что региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова завершил подготовку помощи для 20 тысяч палестинских семей.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на каирском саммите по Палестине обвинил Израиль в попытке уничтожить палестинский народ.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий