США отрицают заявления об участии американских войск в наземной операции Израиля в Газе

Представитель командования специальных операций США (SOCOM) заявил, что информация об участии американских солдат в наземной операции Израиля в секторе Газа является фейком. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне иранские государственное агентство Tasnim сообщило со ссылкой на собственный источник, что в секторе Газа в ночь на субботу около пяти тысяч американских солдат принимали участие в наземной операции как поддержка израильской армии.

Представитель командования специальных операций США подтвердил, что это является дезинформацией.

Как пишет издание Arab News, израильское наземное наступление в секторе Газа становится частью самой разрушительной войны с еврейского государства с ХАМАС. В материале издания говорится, что одна из самых больших угроз как для войск Израиля, так и для 2,3 миллиона палестинцев, оказавшихся в ловушке внутри приморского анклава, погребена глубоко под землей. Речь идет об обширном лабиринте туннелей, построенных группировкой ХАМАС, он тянется через густонаселенную полосу, скрывая боевиков, их ракетный арсенал и более 200 заложников, которых они сейчас удерживают.

Обширный лабиринт туннелей, построенных группировкой Хамас, тянется через густонаселенную полосу, скрывая боевиков, их ракетный арсенал и более 200 заложников, которые они сейчас удерживают после беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для освобождения похищенных граждан будет сделано все возможное, это одна из целей войны. По словам премьера, чем большее давление будет оказано на ХАМАС, тем больше шансов вернуть заложников домой.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».