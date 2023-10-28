Бойцы ВС РФ взяли в плен шесть бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные смогли взять в плен шесть бойцов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шесть человек сдались в плен. Из них двое ранены», — сказал разведчик.

По словам пленных, они добровольно сдали оружие, когда российские военные дошли до их позиций. Они также объяснили, что сдались в плен потому что хотят жить.

Ранее попавший в плен украинский военный Александр Лыска заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины не единичны случаи дезертирства. Он уточнил, что один из военных уехал домой, чтобы проститься с бабушкой. По словам Лыска, подобные ситуации были и у других ребят.

Как пояснил пленный боец ВСУ, он попал в плен ВС РФ в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Он добавил, что российские военнослужащие нормально с ним обращаются, обеспечивая едой и водой.

До этого танкист ВСУ назвал плен единственным способом выжить на Запорожском направлении. Об этом рассказал пленный украинский танкист Игорь Галинка. Мужчина служил в 14-й механизированной бригаде украинской армии.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.