NYT: Израиль не сможет победить ХАМАС без глобального альянса союзников

Обозреватель Томас Фридман заявил, что Израиль ведет «войну на шесть фронтов» и не сможет одержать победу в ней без поддержки союзников. Его статью опубликовало The New York Times.

«Он сражается с неправительственными организациями, социальными сетями, идеологическими движениями, сообществами Западного берега [реки Иордан] и израильскими политическими силами», — перечислил противников Израиля Фридман. Также он назвал в их качестве само движение ХАМАС, «Хезболлу» в Ливане, а также проиранские группировки в Сирии, Ираке и Йемене и сам Иран.

По словам обозревателя, победа Израиля возможна только в случае, если он и США смогут сформировать глобальный альянс в поддержку еврейской стороны. Однако он отметил, что поселенческая политика Израиля в последние десятилетия осложняет для него задачу по формированию такого союза.

До этого посол Израиля заявил, что наземная операция в секторе Газа начнется неожиданно.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».