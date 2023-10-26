В Британии заявили, что призывы к Израилю прекратить огонь несостоятельны

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что просить Израиль о прекращении огня с ХАМАС «несостоятельно». Об этом пишет Sky News.

Грант Шаппс заявил, что Израиль имеет «право» «преследовать» ХАМАС после того, как его боевики убили более 1400 израильтян 7 октября и похитили еще более 220 человек, которые сейчас удерживаются в качестве заложников в секторе Газа.

Шэппс, который недавно сменил Бена Уоллеса на посту министра обороны, занял ту же позицию, что и Риши Сунак, который сказал во время пресс-конференции, что «первый и самый важный принцип заключается в том, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с законом».

При этом Сунак согласился с тем, что гуманитарная помощь должна доставляться гражданским лицам в Газе, и подтвердил, что в регион направлялся самолет ВВС Великобритании с 21 тонной грузов, включая медицинское оборудование и фильтры для воды.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.