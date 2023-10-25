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Бывший премьер Израиля указал на сложности в наземной операции в Газе

Экс-премьер Израиля Барак указал на 4 сложности с наземной операцией в Газе

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Экс-премьер-министр Израиля Эхуд Барак указал на четыре основные сложности с планируемой наземной операцией в секторе Газа, сообщает газета Newsweek.

Основной проблемой Барак считает большое число заложников.

«По многим причинам вопрос заложников намного более сложный, чем в предыдущие столкновения... Количество людей, тот факт, что, вероятно, более четверти из них имеют не только израильские паспорта, но и заграничные паспорта, они являются гражданами США, Великобритании или Европы, а некоторые — даже гражданами Таиланда или Непала», — заявил Барак.

Вторая проблема — большая поддержка и симпатии к Палестине в арабском и мусульманском мире, и риск эскалации конфликта на севере, с «Хезболлой». Третья проблема — даже если ЦАХАЛ сможет уничтожить ХАМАС, то пока не ясно, кому необходимо будет передать власть в секторе Газа.

Четвертой сложностью Эхуд Барак считает обязанности Израиля соблюдать международное право — а массовые бомбежки Газы и других городов, которые приносят гибель тысячам мирных жителей сектора создают угрозу международной поддержки Израиля.

До этого в ЦАХАЛ призвали мир сплотиться вокруг Израиля для уничтожения ХАМАС.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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