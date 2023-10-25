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В ВС РФ сообщили о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили свыше 125 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные смогли подавить свыше 30 расчетов артиллерии Вооруженных сил Украины с пятью бронемашинами и свыше 125 украинских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 расчетов полевой артиллерии. Уничтожено 5 боевых бронированных машин и 4 автомобиля. Потери в живой силе составили более 125 украинских военнослужащих», — сказал Савчук.

Также сообщается, что в районе Кременной сбит украинский беспилотник средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что звено истребителей-штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожило опорный пункт противника, личный состав и бронетранспортеры украинских военных на Краснолиманском направлении. Согласно сообщению МО РФ, после получения полетного задания четыре экипажа истребителей-штурмовиков отправились на уничтожение выявленных разведкой целей. Движение выполнялось на предельно малой высоте с огибанием рельефа, чтобы не войти в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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